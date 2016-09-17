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إدارة المعاهد الأزهرية بدمياط:ندب معلمين لتغطية العجز استعدادا للعام الجديد

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إدارة المعاهد الأزهرية بدمياط:ندب معلمين لتغطية العجز استعدادا للعام الجديد إدارة المعاهد الأزهرية بدمياط:ندب معلمين لتغطية العجز استعدادا للعام الجديد

>دمياط - معتز الشربينى

قال الدكتور مجدى قراميط رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بدمياط لـ"اليوم السابع"، إن المعاهد استعدت للعام الدراسى الجديد وتم عمل حركات الندب للمعلمين والإداريين والعمال لتغطية العجز والزيادة مع مراعاة المسافات بين المعاهد والسكن قدر المستطاع للصالح العام، وتم عمل اجتماع موسع مع شيوخ المعاهد الأزهرية علي مستوى المحافظة ابتدائى، وإعدادى وثانوى، وقراءات، وحضره مديرو المراحل والموجهون العموم ومدير الجودة ورؤساء الأقسام، لمناقشة المستجدات فى العملية التعليمية

وأضاف أنه تم التنبيه على تلاشى أى أخطاء قد وقعت فى العام الماضى، وتطبيق التعليمات الواردة من مشيحة الأزهر الشريف ومن قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة بكلدقة ومن يخالف التعليمات يتحمل المسئولية القانونية كاملة مع حسن معاملة الطلاب وعدم قهرهم، وتطبيق الطرق التربوية واستراتيجيات التعليم المختلفة والمتابعة الجيدة من شيوخ المعاهد وانتقالهم إلى داخل الفصول فى جميع الحصص.

وأكد قراميط على تطبيق البرامج التدريبية التى تم التدريب عليها أثناء النشاط الصيفى بالمعاهد والإدارة المركزية بإدارة التدريب، وتفعيل التدريب على أرض الواقع حتى يتحقق العائد من التعليم والعمل على الكيف وليس الكم وتوزيع المجهود على الطلاب داخل الفصل.

وشدد على ضرورة أن تبدأ الدراسة من أول يوم بداية تليق بمؤسسة الأزهر الشريف من أجل الوصول بالأزهر إلى رسالته العالمية.


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