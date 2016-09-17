الليلة..الحياة اليوم يعود ويناقش مشاكل التعليم ومطالب المُعلمين

كتبت- إنجي لطفي

قال الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج ” الحياة اليوم” على شاشة الحياة، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن البرنامج يعود الليلة ويناقش مشاكل وسلبيات التعليم.

وأضاف أمين لـONA أنه سيناقش خلال الحلقة كل السلبيات والمشاكل التى تواجه التعليم في مصر، وماهي مطالب المعلمين المغتربين، ورود الفعل حول إلغاء نظام الميدترم من عدمه، كما سيتم استضافة ممثلين من حملة “مناهجكم باطلة” وحملة “رجعونا كلنا”، بالإضافة إلى استضافة المدرس الذي يدعى عيون أحمد محمد والذي تم نقله بالخطأ بسبب اسمه على اعتباره أنه أنثى.