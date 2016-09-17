إذاعة الأولى تقدم أول إعلانات وقفية في العالم لمشاريع شباب الإمارات

أعلن مجلس الإمارات للشباب ومركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة عن مشاركة إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في وقف مشاريع الشباب من خلال تقديم أول إعلانات إذاعية وقفية في العالم لمشاريع شباب الإمارات.

ويأتي ذلك وفق الرؤية العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " لإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات حيث تبلغ القيمة التقديرية لوقف إذاعة الأولى ما يقارب المليون ونصف المليون درهم سنويا .

وحصلت إذاعة الأولى بناء على هذه المبادرة على علامة دبي للوقف من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة - أحد مبادرات محمد بن راشد العالمية - تقديرا لمساهمتها المجتمعية كنموذج يحتذى به في القطاع الخاص.

وسيتم تقديم هذه الإعلانات الإذاعية الوقفية لأصحاب المشاريع الشباب وفق معايير تتضمن أن يكون صاحب المشروع إماراتيا وأن لا يتجاوز عمر المشروع العامين.

ويمكن لأصحاب المشاريع من شباب الإمارات التي تنطبق عليهم هذه الشروط التواصل مباشرة مع إذاعة الأولى لتسجيل الإعلانات في استديوهات الإذاعة ومن ثم بثها في الفترات المخصصة حيث يتضمن الوقف الذي قدمته إذاعة الأولى تكلفة تسجيل الإعلانات وذلك كدعم إضافي لمشاريع شباب الإمارات.

وقالت معالي شمة بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب " عندما أطلقنا وقف مشاريع الشباب بمشاركة مجموعة من المؤسسات كان الهدف أن تكون الإمارات أول دولة في العالم تدعم مشاريع شبابها بصورة وقفية تمكنهم من رفد الاقتصاد والمساهمة في التنمية " .

وأعربت معاليها عن سعادتها بمساهمة إذاعة الأولى من خلال الإعلانات الإذاعية الوقفية التي ستكون داعما كبيرا لنجاح مشاريع شباب الإمارات ودعمها للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء مشيرة إلى أن هذه المبادرة المستدامة ستلبي احتياجات مشاريع الشباب ضمن عدة محاور تشمل خدمات لوجستية واستشارية وتدريبية وتقنية وإعلامية وقانونية وغيرها.

من جهته أعرب عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن سعادته بالمشاركة في الرؤية العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " لإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمع.

من جانبه أكد الدكتور حمد الحمادي الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة أن القطاع الخاص محرك أساسي في عمليات الوقف المبتكر .. داعيا كافة مؤسسات القطاع الخاص إلى المساهمة والمشاركة في الوقف المبتكر لخدمة المجتمع مهما كان حجمها.

وكشف الموقع الالكتروني لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة (www.MBRgcec.ae) عن جاهزيته لتلقى كافة استفسارات الأفراد المهتمين والمؤسسات الراغبة في الحصول على علامة دبي للوقف.

يذكر أن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة يعمل على توفير الاستشارة اللازمة للمؤسسات الحكومية والخاصة في تعزيز مساهمتها المجتمعية وتفعيلها من خلال علامة دبي للوقف مما يساعد على بناء طيف من الخدمات المجتمعية التي تتناول أهم الوسائل في المشاركة المجتمعية الفاعلة للمؤسسات.

وتأتي علامة دبي للوقف ضمن المشاريع المبتكرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن الرؤية العالمية للوقف وهي تمثل أحد الأدوار التحفيزية للمشاركة المجتمعية لإتاحة الفرصة لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في خدمة المجتمع عن طريق الوقف المبتكر لجزء من أصولها لصالح حاجات تنموية مجتمعية.