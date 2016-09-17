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إحلال ورفع كفاءة محطة مياه قرية عدن بباريس بالوادى الجديد بتكلفة مليون ونصف جنيه

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إحلال ورفع كفاءة محطة مياه قرية عدن بباريس بالوادى الجديد بتكلفة مليون ونصف جنيه إحلال ورفع كفاءة محطة مياه قرية عدن بباريس بالوادى الجديد بتكلفة مليون ونصف جنيه

ارشيفية

مراسل«ONA»:

أكد المهندس عادل عباس، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، اليوم السبت، عن بدء تطوير محطة مياه الشرب بقرية عدن بتكلفة إجمالية مليون و600 ألف جنيه .

وقال عباس في تصريح صحفي، إن المركز إنتهي بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، من تطوير وتجديد 4 محطات مياه شرب بمناطق ” باريس الشرقي ، باريس الغربي ، قرية المكس القبلي ، بغداد”.

وأضاف، أن المركز يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح الربع الأول من مشروعات تنمية المركز وقراه في مجالات الطرق، والكهرباء، وتحسين البيئة، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمركز وقراه للعام المالي الجاري 2016/2017 .

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