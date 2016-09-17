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7 أسرار تساعدك على تنظيم الهرمونات في جسمك

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7 أسرار تساعدك على تنظيم الهرمونات في جسمك 7 أسرار تساعدك على تنظيم الهرمونات في جسمك

تعبيرية

كثيرًا مانسمع عن مشكلات الهرمونات، وتغيراتها وتأثيرها على الوظائف الحيوية في الجسم، التي تؤثر بدورها على الحالة المزاجية، ولأن إنتاج الهرمونات عملية معقدة يؤثر عليها العديد من العوامل، تقدم «ONA» لكِ مجموعة من النصائح تساعدك على تنظيم الهرمونات داخل جسمك.

أولًا: تناول الصحية

خاصة الدهون المشبعة الموجودة في ثمرة الأفوكادو والزيوت النباتية الغنية بأوميجا 3 وأوميجا 6 المفيدة للجسم.

ثانيًا: الحد من الكافيين

تناول الكثير من القهوة يؤثر على الغدد الصماء، كما يؤثر على الغدد المرتبطة بالحمل والشعور بالإجهاد، استبدلي القهوة بشاي الأعشاب.

ثالثًا: عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يؤثر على توازن الهرمونات، بينما الحصول على قسط كافٍ من النوم، يساعدك على التخلص من السموم في الجسم، ولها تأثير هائل على الهرمونات وتوازنها.

رابعًا:  المركبات الكيميائية الضارة

تعد مستحضرات التجميل واحدة من المنتجات التي تحتوي على مركبات كيميائية ضارة، حيث إن الكثير منها لم يتم اختبار تأثيره على المدى البعيد.

خامسًا: تناول طعام متوازن

ويمكن ضبط الهرمونات من خلال تناول طعام متوازن يحتوي على بروتين وكربوهيدرات ودهون صحية وألياف الموجودة بالخضروات والفاكهة، التي تمد الجسم بالطاقة وتساعد على إحداث توازن في الهرمونات الموجودة بالجسم.

سادسًا: استخدام مواد بلاستيكية غير صحية

يحتوي البلاستيك على مادة البيسفينول المضرة بصحة الإنسان، حيث إنها تتسبب في حدوث خلل في الهرمونات، لذا يفضل استبدالها بزجاجات وأدوات بلاستيكية.

سابعًا: ممارسة الرياضة بشكل دوري

احرصي على ممارسة الرياضة بشكل دوري، ويمكنك الاعتماد على الرياضات الخفيفة، مثل: المشي وقيادة الدراجة والسباحة.

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