الأمم المتحدة : يوليو وأغسطس 2016 هما الأكثر حرًا على الإطلاق

كان يوليو وأغسطس 2016، الشهرين الأكثر حرًا اللذين تم تسجيلهما، حسبما أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وأفادت هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة التي تتخذ في جنيف مقرًا لها، أن درجات الحرارة المرتفعة جدًا هذه ستصبح “المعيار الجديد”.

وتوقعت المنظمة أن يكون العام 2016 العام الأكثر حرًا على الإطلاق منذ البدء بجمع بيانات عن درجات الحرارة قبل 137 عامًا.

وقال مدير المنظمة بيتيري تالاس في بيان “يبدو أن العام 2016 سيكون العام الأكثر دفئًا مع حرارة تتخطى تلك الشديدة جدًا المسجلة في العام 2015″.

وكانت الحرارة المتوسطة في أغسطس 2016 أعلى بـ 0,16 درجة من تلك المسجلة في أغسطس 2014 الذي كان يعد الأكثر دفئًا.