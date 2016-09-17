أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الأمم المتحدة : يوليو وأغسطس 2016 هما الأكثر حرًا على الإطلاق

Google+ Print
الأمم المتحدة : يوليو وأغسطس 2016 هما الأكثر حرًا على الإطلاق الأمم المتحدة : يوليو وأغسطس 2016 هما الأكثر حرًا على الإطلاق

أرشيفية

كان يوليو وأغسطس 2016، الشهرين الأكثر حرًا اللذين تم تسجيلهما، حسبما أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وأفادت هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة التي تتخذ في جنيف مقرًا لها، أن درجات الحرارة المرتفعة جدًا هذه ستصبح “المعيار الجديد”.

وتوقعت المنظمة أن يكون العام 2016 العام الأكثر حرًا على الإطلاق منذ البدء بجمع بيانات عن درجات الحرارة قبل 137 عامًا.

وقال مدير المنظمة بيتيري تالاس في بيان “يبدو أن العام 2016 سيكون العام الأكثر دفئًا مع حرارة تتخطى تلك الشديدة جدًا المسجلة في العام 2015″.

وكانت الحرارة المتوسطة في أغسطس 2016 أعلى بـ 0,16 درجة من تلك المسجلة في أغسطس 2014 الذي كان يعد الأكثر دفئًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا