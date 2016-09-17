بالفيديو - في غياب غزال.. ماديرا يحسم الدربي بهدف رائع

(إفي): حقق ناسيونال ماديرا فوزه الأول في الدوري البرتغالي لكرة القدم هذا الموسم بتغلبه في عقر داره (ملعب ماديرا) على ضيفه ماريتيمو بثنائية نظيفة مساء الجمعة في مستهل مباريات الجولة الخامسة للبطولة.

وأحرز أصحاب الأرض هدفا في كل شوط حيث وضعهم سلفادور أجرا في المقدمة (ق31) قبل أن يؤكد نيلسون بونيا الفوز في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء بهدف ثان.

بهذه النتيجة يحقق ناسيونال الانتصار الأول له بعد أربع جولات تكبد خلالها أربع هزائم ليحصد أول ثلاث نقاط يحتل بها المركز الرابع عشر مؤقتا.

في المقابل، تعد هذه هي الهزيمة الرابعة لماريتيمو والثانية على التوالي، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط يقبع بها في المركز الخامس عشر انتظارا لانتهاء باقي مباريات الجولة.