افتتاح 11 مدرسة جديدة مع بداية العام الدراسى بالوادى الجديد

مراسل«ONA»:

أكد اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، أنه سيتم إفتتاح 11 مدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد، بواقع 200 فصل دراسي بمراكز المحافظة الخمسة.

وقال عشماوي في تصريح صحفي، إن الدولة حريصة على تشييد وبناء الصروح التعليمة بالمدارس خاصة في المناطق النائية والقرى الصغيرة لدفع عجلة التنمية والقضاء على الأمية وجذب السكان.

وأضاف، أن هناك عددًا كبيرًا من المدارس الجديدة سيتم إفتتاحها بواحة الفرافرة.

وأكد، أن المحافظة إنتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بمباردة محافظة بلا دروس خصوصية، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة تجهيزات مقار تنفيذ المجموعات الدراسية بكل مدرسة.