قافلة طبية متكاملة تابعة للقوات المسلحة تزور الوادى الجديد تضم 18 تخصصًا

مراسل«ONA»:

تزور محافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، قافلة طبية وبيطرية ودينية تابعه للقوات المسلحة (المنطقه الجنوبيه العسكريه)، وتضم 18 طبيبًا من مختلف التخصصات (أنف – اذن – رمد – جلديه – جراحه – عظام – اطفال – باطنه – اسنان – نساء وتوليد – صيدلي – بيطري – واعظ ديني – طاقم تمريض ) .

وسوف تقدم القافلة خدماتها خلال الفتره من 17 سبتمبر وحتي 20 سبتمبر الجاري، لأهالي مركزي الخارجه وباريس ، وخلال الفتره 21 سبتمبر وحتي 25 سبتمبر الجاري، لأهالي مركزي الداخله وبلاط ، وسوف تغادر القافلة يوم 26 سبتمبر.

وستقوم القافله بتوقيع الكشف الطبي واجراء العمليات الجراحية وتقديم العلاج وتوزيع الأدويه بالمجان.