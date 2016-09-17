أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

قافلة طبية متكاملة تابعة للقوات المسلحة تزور الوادى الجديد تضم 18 تخصصًا

Google+ Print
قافلة طبية متكاملة تابعة للقوات المسلحة تزور الوادى الجديد تضم 18 تخصصًا قافلة طبية متكاملة تابعة للقوات المسلحة تزور الوادى الجديد تضم 18 تخصصًا

ارشيفية

مراسل«ONA»:

تزور محافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، قافلة طبية وبيطرية ودينية تابعه للقوات المسلحة (المنطقه الجنوبيه العسكريه)، وتضم 18 طبيبًا من مختلف التخصصات (أنف – اذن – رمد – جلديه – جراحه – عظام – اطفال – باطنه – اسنان – نساء وتوليد – صيدلي – بيطري – واعظ ديني – طاقم تمريض ) .

وسوف تقدم القافلة خدماتها خلال الفتره من 17 سبتمبر وحتي 20 سبتمبر الجاري، لأهالي مركزي الخارجه وباريس ، وخلال الفتره 21 سبتمبر وحتي 25 سبتمبر الجاري، لأهالي مركزي الداخله وبلاط ، وسوف تغادر القافلة يوم 26 سبتمبر.

وستقوم القافله بتوقيع الكشف الطبي واجراء العمليات الجراحية وتقديم العلاج وتوزيع الأدويه بالمجان.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا