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«القوى العاملة» تبدأ قبول طلبات راغبى العمل بالكويت لـ 266 فرصة عمل .. غدًا

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«القوى العاملة» تبدأ قبول طلبات راغبى العمل بالكويت لـ 266 فرصة عمل .. غدًا «القوى العاملة» تبدأ قبول طلبات راغبى العمل بالكويت لـ 266 فرصة عمل .. غدًا

ارشيفية

تبدأ وزارة القوى العاملة، غدًا الأحد، قبول طلبات راغبى العمل بالكويت، والتى تستمر لمدة 10 أيام، لـ266 فرصة عمل فى 3 شركات برواتب مجزية ومزايا توفير السكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافى، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة فى بيان صحفى، إن شركة “بوليجونز” للتجارة العامة والمقاولات ، تطلب 200 فرصة عمل لمهن حداد، ونجار مسلح، وبناء، ومساح ، وفورمجي، وعامل حفر، وسائق عام ، ولا يشترط لهذه المهن مؤهل ، بشرط توافر خبرة 10 سنوات ، والسن من 25 إلى 35 سنة، والراتب 130 دينارا كويتيا، بالإضافة إلى مزايا توفير المواصلات وتذكرة السفر والبدلات والإضافى .

وأضاف سعفان ، أن شركة “المد الأخضر”، تطلب 40 فرصة عمل لمهنتى سائق نقل ثقيل رخصة قيادة درجة أولى ، وسائق معدات ثقيلة رخصة إنشائية ، والخبرة من 7 إلى 10 سنوات ،والسن تحت 50 سنة، والراتب 140 دينارا بالإضافة إلى 40 دينارا بدل سكن ، فضلا عن مزايا المواصلات وتذكرة السفر والبدلات والإضافى .

أما شركة “منشأة” تطلب 26 فرصة عمل لمهن نجار مخطط ، وبناء، وحداد، ولا يشترط مؤهل، والخبرة 3 سنوات ، والسن من 23 إلى 40 سنة، والراتب 150 دينارا ، بالإضافة إلى مزايا توفير السكن والمواصلات وتذكرة السفر والبدلات والإضافى .

وأوضح الوزير ، أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر- القاهرة، بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها شهادة الخبرة ، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة ، وسيتم تحديد موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركات الطالبة للمتقدمين فى وقت لاحق يتم إخطارهم به، وذلك فى ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها.

وأكد “سعفان”، أن مكتب التمثيل العمالى بسفارة بالكويت وفر هذه الفرص، فى إطار دور مكاتب التمثيل العمالى بالخارج التابعة للوزارة، فى تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض فى قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها فى الاستعانة بالأيدى العاملة المصرية.

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