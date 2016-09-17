دفاع متهمي «ولاية حلوان» يدفع ببطلان التحريات في بداية مرافعته

دفع دفاع متهمي قضية «تنظيم ولاية حلوان» ببطلان التحريات في بداية مرافعته، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد.

وأشار الدفاع إلى بطلان التحريات وكيدية الاتهامات في حق المتهمين، وهو ما علق عليه الدفاع قائلًا بأن التحريات جاءت مكتبية ولم تحدد أدوار أيًا من المتهمين بالدعوى.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي تحمل رقم «25309 لسنة 2015» كلي جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد “تنظيم داعش”، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.