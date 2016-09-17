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رئيس بعثة الحج يغادر المدينة المنورة اليوم عائدا للقاهرة بعد انتهاء المناسك

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رئيس بعثة الحج يغادر المدينة المنورة اليوم عائدا للقاهرة بعد انتهاء المناسك رئيس بعثة الحج يغادر المدينة المنورة اليوم عائدا للقاهرة بعد انتهاء المناسك

>المدينة المنورة ـ ميرفت رشاد

يغادر الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس البعثة الرسمية للحج، مساء اليوم السبت، المدينة المنورة، متجها إلى القاهرة، عقب انتهاء مناسك موسم الحج، وقام الوزير بزيارة المسجد النبوى الشريف وقبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

 

وتابع "العربى"، مع رؤساء البعثات النوعية "السياحة – الداخلية – التضامن"، خطط الاستعدادات لعودة رحلات الحجاج إلى أرض الوطن، وعملية تفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، خلال الموسم الثانى لبرنامج الحج، لزيارة المسجد النبوى الشريف.

 

وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه سوف يرفع تقريراً مفصلاً عن موسم الحج، فيما يتعلق بالبعثات النوعية، وتوصيات فيما يتعلق بمشاكل "تأشيرات حجاج الفرادى" وتقديم حلول لها إلى مجلس الوزراء قبل نهاية شهر سبتمبر الجارى.

 


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