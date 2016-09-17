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الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة

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الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على سيناء وعلى البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

 

الصغرى العظمى

 

القاهرة 24 33

 

الإسكندرية 25 31

 

مطروح 24 29

 

بورسعيد 24 30

 

دمياط 24 30

 

بلطيم 24 31

 

الإسماعيلية 24 33

 

السويس 25 34

 

العريش 19 32

 

نخل 17 32

 

طابا 18 31

 

الطور 26 32

 

مرسى علم 24 34

 

الغردقة 26 36

 

شرم الشيخ 27 35

 

رفح 18 31

 

كاترين 16 30

 

سيوة 22 34

 

المنيا 22 35

 

الفيوم 22 34

 

رأس سدر 23 35

 

أبوسمبل 26 37

 

وسط الدلتا 24 33

 

أسيوط 22 34

 

سوهاج 24 36

 

الأقصر 25 38

 

أسوان 27 38

 

شلاتين 26 35

 

حلايب 28 33

 

الوادى الجديد 25 37

 

قنا 24 37

 

نويبع 26 34

 

السلوم 23 30

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 31 44

 

المدينة 30 42

 

الرياض 29 42

 

المنامة 31 38

 

أبوظبى 28 39

 

الدوحة 30 41

 

الكويت 27 43

 

دمشق 16 34

 

بيروت 23 31

 

عمان 18 30

 

القدس 18 28

 

غزة 23 31

 

بغداد 21 37

 

مسقط 28 35

 

صنعاء 15 28

 

الخرطوم 30 40

 

طرابلس 26 39

 

تونس 22 29

 

الجزائر 15 28

 

الرباط 16 26

 

نواكشوط 26 32

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

 

أنقرة 10 27

 

اسطنبول 22 29

 

اسلام اباد 24 36

 

نيودلهى 26 36

 

جاكرتا 25 31

 

بكين 19 22

 

كوالامبور 25 33

 

طوكيو 23 27

 

أثينا 24 33

 

روما 17 23

 

باريس 13 23

 

مدريد 09 25

 

برلين 12 21

 

لندن 14 21

 

مونتريال 17 24

 

موسكو 07 12

 

نيويورك 22 28

 

واشنطن 21 31

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