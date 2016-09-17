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غدا.. رئيس جامعة الأزهر يجتمع مع نوابه لتحديد موعد لإعلان نتيجة التنسيق

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غدا.. رئيس جامعة الأزهر يجتمع مع نوابه لتحديد موعد لإعلان نتيجة التنسيق غدا.. رئيس جامعة الأزهر يجتمع مع نوابه لتحديد موعد لإعلان نتيجة التنسيق

>كتب لؤى على

قال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سيعقد اجتماعا غدا الأحد مع نواب رئيس الجامعة، والقائمين على التنسيق، من أجل تحديد موعد لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام 2016-2017.

 

 

وقال الهدهد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إنه سيتم إعلان النتيجة فى مؤتمر صحفى، مشيرا إلى أنه سجل ما يقرب من 80 ألف طالب وطالبة رغباتهم فى مرحلتى التنسيق.

 

 

من جانبه توقع الدكتو أحمد حسنى، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن مؤشرات القبول بكليات الجامعة لهذا العام سترتفع ما يقرب 5,%، نظرا لارتفاع نسبة النجاح بالثانوية الأزهرية هذا العام والتى بلغت 63%.

 

 


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