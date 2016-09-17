مد أجل الحكم على 4 متهمين في “أحداث الطالبية”

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، مد أجل الحكم على 4 متهمين قد صدر ضدهما حكم غيابى بالمؤبد قبل ضبطهما، على ضوء اتهامهما فى أحداث التظاهر والتجمهر بالطالبية، إلى جلسة 29 سبتمبر وذلك لظروف سفر عضو اليمين بالدائرة للحج.

كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين محمد م. ح. ومحمد م. م. مع 9 آخرين، قيامهم فى 21 فبراير 2014 بدائرة قسم شرطة الطالبية بالتجمهر حاملين أسلحة نارية واعتدائهم على طاقم تصوير قناة التحرير الفضائية، وحرق سيارتهم الميكروباص وسرقة كاميرات التصوير التي كانت بحوزتهم، وكذلك كافة المبالغ المالية والهواتف المحمولة التى كانت بحوزتهم بطريق الإكراه، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة بيضاء.