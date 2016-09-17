إصابة 6 بينهم شرطيان في إطلاق نار بمدينة فيلادلفيا بأمريكا

قالت الشرطة الأمريكية إن شرطيين وأربعة مدنيين أصيبوا أثناء إطلاق نار بمدينة فيلادلفيا وإن رجال الشرطة قتلوا المشتبه به فيما بعد.

وقال مفوض شرطة فيلادلفيا «ريتشارد روس» إن مسلحا تحرك نحو السارجنت سيلفيا يانج التي تعمل في الشرطة منذ 19 عاما وهي في سيارتها في وقت متأخر الليلة الماضية وأطلق النار عليها ثمان مرات على الأقل، حسب ما ذكرت رويترز.

وأشار روس إلى أن المشتبه به أطلق نحو 15 رصاصة على سيارة يانج وقال “سار نحوها … ثم أطلق النار. لم يتفوه بشيء.”

وسمع رجال شرطة على مقربة من المكان صوت إطلاق النار وبدأوا في ملاحقة المشتبه به. وذكر روس أن المشتبه به أطلق النار على حانة وأصاب أحد حراس الأمن في ساقه.

وأضاف أن المسلح احتمى بامرأة في الحانة قبل أن يطلق النار عليها ثم أطلق النار على سيارة فأصاب رجلا وامرأة بجروح خطيرة.

وذكر أن الملاحقة انتهت عندما تبادل المسلح النار مع الشرطة في حارة فأصاب أحد أفراد شرطة جامعة بنسلفانيا وقال إنه قتل في تبادل إطلاق النار.

وقال “لدينا الكثير من الأسئلة دون إجابة … إنه موقف غريب تماما، مضيفًا”بعض المدنيين ليسوا في حالة جيدة على الإطلاق”.