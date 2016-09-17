المشدد 15 عامًا على متهم بالانضمام لـ«داعش»

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، بالسجن 15 عامًا لسائق لاتهامه بالانضمام لداعش.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن قيام المتهم مصطفى عبده محمد خطاب، خلال تلك الفترة خارج القطر المصري بالانضمام لمنظمة إرهابية تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها.

وكشفت النيابة أن المتهم التحق بتنظيم «داعش» بدولة سوريا، وتلقى تدريبات عسكرية، وشارك في عمليات عسكرية غير موجهة لمصر.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بأنه اعتنق الفكر الجهادي لتكفير الحاكم ومعاونيه وشرعية الخروج عليهم، وأنه خلال عام 2013 سافر لدولة تركيا ومنها تسلل إلى سوريا عبر الحدود والتحق بتنظيم داعش الإرهابي، وتلقى هناك دورات في فنون قتال الشوارع والمدن.

كما أقر بإعلان مباعيتة لأمير التنظيم، وأنه استمر في التدريب لمدة شهرين وشارك في ارتكاب أعمال عدائية ضد الجيش السوري.

يذكر أن المتهم كان قد ألقي القبض عليه عليه عند عودته لمصر داخل مطار القاهرة الدولي.