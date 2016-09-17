ارتفاع عدد الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان الى 34 فندق

مراسل«ONA»:

إرتفع عدد الفنادق العائمة التي تعمل بين الأقصر وأسوان، الي 34 فندق، وذلك عقب توقف العديد منها في الفترة الماضية بسبب الركود السياحى في المحافظتين خلال الفترة الماضية.

وقال الخبير السياحى، أشرف فرج، صاحب أحد الفنادق العائمة، التي تعمل بين الأقصر وأسوان، إن نسبة البواخر التي تعمل بين المحافظتين بدأت ترتفع تدريجيًا بعد توقف نحو 220 فندق عائم في الفترة الماضية، موضحًا أن عدد البواخر العاملة وصلت الآن إلى 34 من إجمالى 254 فندق عائم.

وأضاف، أنه يوجد على متن تلك الفنادق العائمة 1980 نزيل بنسبة ٩% ، ويعتبر عدد جيد مقارنة بالأعداد الفترة الماضية، ومن أبرز الجنسيات المتواجدة على متن هذه الفنادق الألمان والصينىن والأمريكان والإنجليز والفنزويلين، مشيرًا إلى أنه من المتوقع زيادة الأعداد الفترة القادمة بسبب بدء الموسم السياحى وإقتراب فصل الشتاء.