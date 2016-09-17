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«الجبلاية» تقترب من تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش للمرة الثانية

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«الجبلاية» تقترب من تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش للمرة الثانية «الجبلاية» تقترب من تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش للمرة الثانية

لاعبي الزمالك

تقترب لجنة المسابقات باتحاد الكرة، من تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش ضمن مواجهات الأسبوع الثاني من الدورى العام المصري، وذلك للمرة الثانية، بعد اقتراب الفارس الأبيض من التأهل لنهائى دوري أبطال افريقيا.

وحددت لجنة المسابقات يوم 18 أكتوبر المقبل، موعدًا لمباراة الزمالك وطلائع الجيش المؤجلة من الأسبوع الثانى بالدوري، إلا أن اللجنة أكدت فى نفس الوقت أنه فى حالة تأهل الزمالك للمباراة النهائية سيتم تأجيل المباراة مجددًا.

يذكر أن الزمالك قد اقترب من الوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما اكتسح نظيره الوداد المغربي برباعية، ضمن مواجهات المربع الذهبي للبطولة.

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