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السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بسبب خلاف على لودر في أسوان

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السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بسبب خلاف على لودر في أسوان السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بسبب خلاف على لودر في أسوان

أرشيفية

مراسل«ONA»:

تمكنت قوات الأمن بأسوان، من ضبط سلاح آلى مع طرفى مشاجرة بين عائلتين بمدينة كوم أمبو، بسبب الخلاف على لودر، وتمت السيطرة وإحتواء الموقف.

تلقى مدير أمن أسوان، اللواء مجدى موسى، إخطاراً من رئيس المباحث العميد محمود عوض، يفيد بضبط شخصين عقب إحتواء الاشتباكات التى نشبت بين عائلتين فى عزبة مخيمر بمدينة كوم أمبو، وتمكن الآخرين من الهرب،وبتفتيش منازلهم تم العثور على 5 بنادق آلى .

وكلف اللواء مجدى موسى، بإدارة البحث الجنائى، بسرعة ضبط المتهمين الهاربين، وتحرر المحضر اللازم و جارى العرض على النيابة .

يذكر أن، إشتباكات وقعت بين عائلتين فى عزبة مخيمر بمدينة كوم أمبو أمس الجمعة ،بسبب النزاع على معدة ثقيلة “لودر”،ما أدى إلى إطلاق الأعيرة النارية من الطرفين .

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