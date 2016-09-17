منتخب الصالات يتأهل إلى دور الـ16 بمونديال كولومبيا

نجح المنتخب الوطني لكرة الصالات، في الصعود إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم المقامة في كولومبيا.

وخسر المنتخب في الجولة الثالثة للدور الأول أمام تايلاند بنتيجة 2/1، إلا أن الفراعنة نجحوا في الصعود كأفضل فريق ثالث متفوقين على منتخب بنما فى المجموعة الأولى.

يذكر أن بنما فازت في لقاء واحد وخسرت مباراتين مثل المنتخب الوطني لكن بنما سجلت 6 أهداف وسكن شباكها 14 هدفًا، أما المنتخب فسجل 9 أهداف ودخل مرماه مثلهم.

وفي المجموعة الثالثة والرابعة، فإن أصحاب المركز الثالث تنتظرهما مواجهات صعبة وشبه محسومة، حيث يلتقي منتخب جواتيمالا مع أوروجواي، وفيتنام مع إيطاليا، وهو مايعطي الأفضلية للمنتخب الوطني.