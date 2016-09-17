بالصور.. إحباط محاولة ضابط كويتى تهريب مخدرات من الغردقة لتركيا

أحبطت مصلحة أمن الموانىء بوزارة الداخلية، محاولة ضابط شرطة كويتى تهريب كمية من المخدرات عبر مطار الغردقة إلى تركيا.

كانت الخدمات الأمنية بمطار الغردقة الدولى اشتبهت فى راكب ، وبتفتيش حقائبه قبل استقلال الطائرة المتجهة إلى اسطنبول ،عثر بحوزته على ٣ قطع حشيش وكميات من الأقراص المخدرة المتنوعة.

وتبين أن الراكب يدعى " فراس محمد"، ضابط شرطة بالكويت، اعترف أمام الأمن بإشراف اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية للموانىء بحيازته للمضبوطات لتهريبها للخارج، فقرر اللواء هشام البستاوى مساعد وزير الداخلية للمنافذ تحرير المحضر رقم ٢ أحوال بالواقعة.