وصول جمال عيد وحسام بهجت للمحكمة لحضور نظر قرار التحفظ على أموالهما

وصل الناشطان الحقوقيان جمال عيد، وحسام بهجت، إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار محمد الشوربجي ، لنظرالحكم في قرار منعهما وأسرهم من التصرف في أموالهم، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجري بشأنهم في قضية تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون.

كان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت، والمحامي جمال عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية “التمويل الأجنبي غير المشروع.

يذكر أن التحقيقات التي يباشرها قاضيا التحقيقات، تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون أموال كثيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.