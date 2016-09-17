الليلة.. الأهلي «البطل» يستضيف الإسماعيلي «المتحفز» بقمة مواجهات الدوري

يستهل النادي الأهلي، بطل الدوري الممتاز الموسم الماضي، رحلة الدفاع عن البطولة حين يستضيف منافسه الإسماعيلي في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس ضمن مواجهات الجولة الأولي للمسابقة.

ريادة أهلاوية

الأهلي هو النادي الأكثر تتويجًا بلقب الدوري برصيد 38 مرة، ويليه الزمالك في المركز الثاني بعدما حصد 12 لقبًا، ثم الإسماعيلي في المركز الثالث برصيد 3 ألقاب، ويعد النادي الأحمر أول فريق يحقق لقب البطولة دون التعرض لأي هزيمة في موسم 1975-1976، وهو أيضًا صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز المتتالي إذ حققها 9 مرات متتالية من موسم 1948-1949 وحتى موسم 1958-1959.

استعدادات القلعة الحمراء

يدخل الأحمر اللقاء بالعديد من التغييرات الكبيرة التي حدثت على الفريق فى الصيف الماضي، حيث تم بإعادة حسام البدري لتولي المهمة الفنية بدلًا من الهولندي مارتن يول إضافة إلى الصفقات التي تم التعاقد معها وهى ميدو جابر ومحمد الشناوي وجونيور لأجاي ومروان محسن والأرم توفيق وعلي معلول.

وحذر “البدري” لاعبيه من التهاون وطالبهم بتقديم أداء رجولى من البداية مع الابتعاد عن الاستعراض وأخطاء الماضي.

واستعان البدري أيضًا استعان بآخر مباراتين لعبهما الإسماعيلي في كأس مصر لدراسته جيدًا والوقوف على نقاط القوة والضعف رغم التغييرات الواسعة التي حدثت فى قلعة الدروايش بقدوم مجلس إدارة جديد وجهاز فني وعناصر للفريق.

غياب مؤثرة

يفقد الأهلي فى هذه المواجهة أكثر من عنصر مهم، فيغيب الثنائى حسام غالي وأحمد فتحي للإيقاف، ومروان محسن ورامى ربيعة وأحمد حجازي للإصابات المختلفة وميدو جابر وحسين السيد لأسباب فنية، وأحمد حمدي لانضمامه لمنتخب الشباب.

التشكيل المتوقع للمارد الأحمر

ومن المتوقع أن تضم تشكيلة الأهلي كلًا شريف إكرامى فى حراسة المرمى.

سعد سمير ومحمد نجيب وعلي معلول وباسم علي في الدفاع.

عمرو السولية وحسام عاشور وعبد الله السعيد ووليد سليمان ومؤمن زكريا في الوسط.

وفى الهجوم هناك مفاضلة بين عمرو جمال وانطوى وجونيور أجاي للبدء بأحدهم.

تحفز الدراويش

ومن جانبه حرص عماد سليمان المدير الفني للإسماعيلي، منذ حضوره إلى تجهيز جميع اللاعبين بإقامة معسكر مغلق بالإسكندرية تخلله أربعة مباريات مع فرق من القسم الثانى فاز فيها الفريق جميعًا ، بالإضافة إلى إنهاء الازمات المتراكمة للاعبين بسبب المستحقات المالية المتأخرة ، كما نجح إبراهيم عثمان فى إعادة الثنائى الأفريقى ايمانويل بناهينى وتوريك جبرين وأقنعهما بالاستمرار مع وعدهما بحل كافة مشاكلهما لزيادة التركيز داخل الملعب .

تشكيل متوقع

ومن المتوقع أن يخوض الإسماعيلى اللقاء بتشكيل مكون من :

محمد عواد فى حراسة المرمى.

سعد حسنى وشريف عبد الفضيل وسامح عبد الفضيل وبهاء مجدى في الدفاع.

فى الوسط محمد فتحى وعمر طارق الوحش وإبراهيم حسن وتوريك جبرين.

بناهينى وشكرى نجيب في الهجوم.