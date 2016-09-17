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تجديد حبس عاطل قتل عجوزا داخل شقته بالهرم بعد علاقة شاذة

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تجديد حبس عاطل قتل عجوزا داخل شقته بالهرم بعد علاقة شاذة تجديد حبس عاطل قتل عجوزا داخل شقته بالهرم بعد علاقة شاذة

>كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر الإبتدائية حبس قهوجى، 15 يوما  على ذمة التحقيقات،  فى اتهامه بقتل عجوز بمنطقة الهرم؛ بعد طعنه 20 طعنة نافذة بأنحاء جسده .

 

وكشفت التحقيقات أن علاقة شاذة كانت تربط  العجوز المسن البالغ من العمر 70 عاماً بالشاب المتهم، الذى اعترف فى التحقيقات بارتكابه الجريمة، بسبب خلافات بينهما.

وكانت النيابة العامة أمرت بتشريح ودفن جثة عجوز عثر عليها داخل شقته بدائرة قسم شرطة بالهرم، مصاب بـ22 طعنة نافذة فى مختلف أنحاء الجسد، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

 

 

 


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