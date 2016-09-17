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بدء جلسة محاكمة المتهمين بقضية "تنظيم ولاية حلوان" الإرهابى

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بدء جلسة محاكمة المتهمين بقضية "تنظيم ولاية حلوان" الإرهابى بدء جلسة محاكمة المتهمين بقضية "تنظيم ولاية حلوان" الإرهابى

>كتب إيهاب المهندس ـ تصوير حسن محمد

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، نظر خامس جلسات محاكمة 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، والمعروفة إعلاميا بتنظيم "ولاية داعش حلوان".

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

 

والمتهمون فى القضية 4 أشخاص هم: محمد عبد العظيم عبد الغفار، وعمرو إسماعيل الفران، محمد عبد الفتاح محمد، وخالد عبد الحليم.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى تحمل رقم 25309 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة اسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "داعش"، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.


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