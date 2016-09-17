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فيديو.. مذيع أمريكي يستقبل كلينتون بـ «كمامة» على وجهه

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فيديو.. مذيع أمريكي يستقبل كلينتون بـ «كمامة» على وجهه فيديو.. مذيع أمريكي يستقبل كلينتون بـ «كمامة» على وجهه

كلينتون مع مقدم البرنامج جيمي فالوم

استضاف مقدم برامج التلفزيون الأمريكي المعروف جيمي فالوم في برنامجه “The Tonight Show” مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون وهو يضع كمامة على وجهه.

وخلال استقباله كلينتون أمس الجمعة 16، أسرع فالون مازحا ليضع كمامة على وجهه تعليقا في إشارة إلى مرض كلينتون مؤخرا بعد تغيبها عن حملتها بسبب تعرضها لوعكة صحية.

ونقلت «روسيا اليوم» عن صحيفة “الديلي ميل” البريطانية قول فالون “من الصعب جدا أن يتوجب عليك الذهاب…، وأن تقولي مرحبا للجميع وأن تظهري بمظهر سعيد، وأنت بالفعل هكذا، وبالمقابل هنالك مجموعة من الناس تريد أن ترى هيلاري هكذا…هم يريدون رؤية الشخص الذي سيقوم بحمايتنا وأن يكون قويا وشديدا”.

وردت كلينتون قائلة “إنها مهمة صعبة خاصة بالنسبة للنساء”..وأضافت “أنت لا تستطيع الكلام عن داعش مع ابتسامة كبيرة على وجهك…إنه عمل توازن مستمر”.

وكانت هيلاري كلينتون قد اضطرت إلى المغادرة أثناء مراسم إحياء ذكرى اعتداءات 11 سبتمبر في نيويورك، الأحد الماضي، بسبب إصابتها بوعكة صحية.

وأشار بيان لمكتب حملتها إلى أن كلينتون “شعرت بارتفاع حرارتها”، فغادرت متوجهة إلى شقة ابنتها تشيلسي، فيما أعلن الطبيب الشخصي لكلينتون في وقت لاحق أنها أصيبت بالتهاب الرئة.

كما ألغت كلينتون، بسبب حالتها الصحية، زيارتيها الانتخابيتين إلى ولايتي كاليفورنيا ونيفادا.

الجدير بالذكر أن هذه الحادثة لم تكن الأولى في مسيرة كلينتون الانتخابية، الأمر الذي استخدمه منافسها الجمهوري دونالد ، حيث شكك أكثر من مرة في قدرات كلينتون الصحية.

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