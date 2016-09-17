أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الطيران المدني: لم نتلق تقارير بشأن سقوط «طائرة باريس» بسبب بمواد متفجرة

Google+ Print
الطيران المدني: لم نتلق تقارير بشأن سقوط «طائرة باريس» بسبب بمواد متفجرة الطيران المدني: لم نتلق تقارير بشأن سقوط «طائرة باريس» بسبب بمواد متفجرة

طائرة لمصر للطيران – أرشيفية

أكد باسم سامي مدير المركز الإعلامي بوازرة الطيران المدني أن لجنة التحقيقات في حادثة سقوط الطائرة المصرية القادمة من باريس بالبحر المتوسط مايو الماضي، لم تتسلم حتي الآن أي تقارير فنية من الأدلة الجنائية أو النيابة العامة تؤكد وجود آثار مواد تفجيرية علي حطام الطائرة.

جاء ذلك ردًا على ما تم نشرته جريدة «لو فيجاروا» الفرنسية ونقلته عنها وكالة رويترز، أن محققين من معهد البحث الجنائي الفرنسي عثروا على آثار لمادة «تي.إن.تي» المتفجرة الأسبوع الماضي في القاهرة على أجزاء من حطام طائرة شركة للطيران

وقال مدير المركز الإعلامي في تصريحات صحفية إن اللجنة مازالت تُمارس عملها لكشف الأسباب الفنية لسقوط الطائرة المصرية أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة ، مؤكدًا أنه فور توصل اللجنة إلى أي جديد سيتم إعلانه فورًا للجميع وكذلك إبلاغ أسر الضحايا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار