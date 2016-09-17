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مصرع وإصابة 9 أشخاص في انفجار وسط أفغانستان

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مصرع وإصابة 9 أشخاص في انفجار وسط أفغانستان مصرع وإصابة 9 أشخاص في انفجار وسط أفغانستان

أرشيفية

لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، وأصيب خمسة آخرون في تفجير قنبلة زرعت بجانب أحد الطرق، استهدف سيارة مفتش عام سابق في إقليم كابيسا وسط أفغانستان.

وصرح رئيس المجلس الإقليمي، حسين سانجاني، لوكالة باجوك للأنباء الأفغانية أن الانفجار وقع في منطقة نيجراب، مضيفًا أن أربعة من أقارب المفتش العام السابق لوزارة الداخلية عبد الحيكم نيجرابي قتلوا، وأصيب خمسة آخرون في الانفجار.

وتابع “سانجاني” أن المفتش العام السابق نجا من الهجوم بدون أية إصابات.

غير أن المتحدث باسم الشرطة نجيب الله أميني، قال إن ثلاثة عناصر من القوات الخاصة قتلوا، وأصيب رابع في انفجار القنبلة قرب منقطة نيجراب.

ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن التفجير.

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