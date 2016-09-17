ميناء الإسكندرية يستقبل 119 ألف طن ذرة من أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، رضا الغندور، وصول باخرتين من أوكرانيا، هما “ريو تمارا”، “كينج روجل”، تحملان 119 ألف طن «ذرة».

وقال الغندور إنه تم تفريغ وصب حمولتي الباخرتين في صوامع الغلال بعد إنهاء الإجراءات القانونية وفحص الشحنتين والتأكد من صلاحيتهما للاستهلاك وخلوهما من الحشرات تمهيدا لتبخيرهما وإرسالهما للمحفظات الآخرى.

وأوضح الغندور أن النظام الالكتروني للبوابات سجل تداول وخروج ودخول حوالي 10 آلاف حاوية تحمل بضائع عامة خلال ال24 ساعة الماضية .

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري مدحت عطية الجهات المعنية بتسهيل دخول وخروج الشحنات والحاويات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات قبل تفريغها.

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