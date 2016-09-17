نانسي عجرم تحيي حفلًا في مدينة لبنان وسط إجراءات أمنية مشددة

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، مساء أمس الجمعة، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان صيدا في جنوب لبنان.

وللمرة الأولى في مهرجان فني لبناني اضطرت القوى الأمنية لتأمين حفل موسيقى بحرًا وبرًا بعد موجة من الشائعات التي جاءت لتهدد ليلة غنائية أحيتها المطربة اللبنانية.

وأضاءت الألعاب النارية سماء المدينة وانطلق المهرجان حيث دخلت نانسي عجرم إلى المسرح وأمام حضور من ألفي شخص حاملة العلم اللبناني ملقية التحية على أهل صيدا بأغنية لفيروز.

وبحسب رويترز فقد انتشرت على شاطئ مدينة صيدا زوارق ومراكب للجيش اللبناني مشكلة طوقًا أمنيًا مائيًا لدعم انتشار أمني في محيط وداخل ملعب صيدا البلدي لضمان أمن مهرجان نظمته اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية برعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع بلدية صيدا.

وجاءت هذه الإجراءات بعد حملات طالبت بعدم إقامة أي من الحفلات التي تسيء إلى المناخ الإسلامي للمدينة حيث انتشرت لافتات علقت على جدران المدينة تقول :” صيدا لن ترقص” وذلك ردًا على شعار ” صيدا تغني” الذي اتخذ رمزًا للمهرجانات الفنية .