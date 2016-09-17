«صراع العروش» يحافظ على تفوقه في ترشيحات جوائز «إيمي»

زادت فرص مسلسل «جيم أوف ثرونز» في الفوز بجائزة أفضل مسلسل بحصوله على 23 ترشيحًا من جوائز إيمي منها ثلاثة في فئة أفضل ممثلة مساعدة واثنان في فئة أفضل ممثل مساعد.

وبحسب رويترز فقد رشح المسلسل الخيالي الشهير مجددا لجائزة «برايم تايم إيمي» أفضل مسلسل درامي التي فاز بها لأول مرة في العام الماضي عن موسمه الخامس.

ويقام حفل توزيع الجوائز التي تقدمها أكاديمية فنون وعلوم التلفزيون الأمريكية يوم الأحد المقبل.

وينافس جيم أوف ثرونز مسلسل «ذي أمريكانز» الذي يروي قصة جاسوسين سوفيتيين إبان الحرب الباردة وأيضا «مستر روبوت» الذي يتناول حياة متسلل الكتروني منطو على نفسه.

وتمنح المسابقة أكثر من 20 جائزة لأفضل الأعمال التلفزيونية.