أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مطار الأقصر يستعد لاستقبال حجاج الصعيد العائدين من الأراضي المقدسة

Google+ Print
مطار الأقصر يستعد لاستقبال حجاج الصعيد العائدين من الأراضي المقدسة مطار الأقصر يستعد لاستقبال حجاج الصعيد العائدين من الأراضي المقدسة

حجاج

تستعد سلطات مطار الأقصر،لاليوم السبت، لاستقبال الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد أدائهم لفريضة الحج لهذا العام.

وأكد بخيت خيري مدير العلاقات العامة بمطار الاقصر الدولي ، أنه تم وضع خطة محكمة لاستقبال الحجاج العائدين، مشيرُا إلى أن المطار سيستقبل 1530 من حجاج الصعيد .

 وأكد أنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة العاملة في المطار لاستقبال الحجيج ومستقبليهم في المطار والحيلولة دون حدوث أي تكدس أو ازدحام داخل صالة الوصول، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لتوفير كافة التجهيزات الفنية والإدارية والخدمات الإسعافية ووضع خطة لزيادة أعداد موظفي العلاقات العامة وضباط الجوازات ومأمورى الجمارك لإنهاء التسيرات الجمركية.

وأضاف أنه تم تفعيل أجهزة الكشف عن المتفجرات ومراجعة كاميرات المراقبة وعددها 127 كاميرا، ومراجعة سيارات الاطفاء السبع المتواجدة بالمطار وسيارات الإسعاف الثلاث، مشيرًاا إلى انه تمت مراجعة محطات توليد الكهرباء ااربعة المتواجدة بالمطار، والتي بها 17 مولدًا جاهزين للاستخدام في حين انقطاع تيار الكهرباء القادم من المدينة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا