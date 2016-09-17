مطار الأقصر يستعد لاستقبال حجاج الصعيد العائدين من الأراضي المقدسة

تستعد سلطات مطار الأقصر،لاليوم السبت، لاستقبال الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد أدائهم لفريضة الحج لهذا العام.

وأكد بخيت خيري مدير العلاقات العامة بمطار الاقصر الدولي ، أنه تم وضع خطة محكمة لاستقبال الحجاج العائدين، مشيرُا إلى أن المطار سيستقبل 1530 من حجاج الصعيد .

وأكد أنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة العاملة في المطار لاستقبال الحجيج ومستقبليهم في المطار والحيلولة دون حدوث أي تكدس أو ازدحام داخل صالة الوصول، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لتوفير كافة التجهيزات الفنية والإدارية والخدمات الإسعافية ووضع خطة لزيادة أعداد موظفي العلاقات العامة وضباط الجوازات ومأمورى الجمارك لإنهاء التسيرات الجمركية.

وأضاف أنه تم تفعيل أجهزة الكشف عن المتفجرات ومراجعة كاميرات المراقبة وعددها 127 كاميرا، ومراجعة سيارات الاطفاء السبع المتواجدة بالمطار وسيارات الإسعاف الثلاث، مشيرًاا إلى انه تمت مراجعة محطات توليد الكهرباء ااربعة المتواجدة بالمطار، والتي بها 17 مولدًا جاهزين للاستخدام في حين انقطاع تيار الكهرباء القادم من المدينة.