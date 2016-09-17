وزيرة الدفاع الألمانية : لا يمكن الاستغناء عن الجنود المسلمين

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، اليوم السبت،عن اعتقادها بأهمية وجود جنود مسلمين في صفوف الجيش الألماني.

وفي تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي “لدينا في الوقت الراهن في العمليات الخارجية نحو 170 جنديًا من أصول إسلامية، ولا يمكن الاستغناء عنهم”.

وأوضحت فون دير لاين أن هؤلاء الجنود “يسهلون لنا التواصل مع كل شعب “يعمل الجيش الألماني على أرضه”، وذلك من خلال معارف هؤلاء الجنود باللغة والثقافة الخاصة بهذا الشعب”.

وتابعت الوزيرة الألمانية أن الجيش الألماني به جنود من أصول تركية وأفريقية وعربية، كما أن هناك الكثير من الألمان الروس، وقدرت الوزيرة نسبة العاملين في الجيش من أصول أجنبية بنحو 15% من قوام الجيش.

وفي شأن آخر، أعربت فون دير لاين عن اعتقادها بأن المهمة في أفغانستان لم تصل إلى نهايتها بعد “وأرى، أنه لا يزال علينا أن نعمل معا لفترة أطول”، مشيرةً إلى أن تطور الأمور في أفغانستان يجري تقييمه بصورة مشتركة مع الحلفاء.

وقالت فون دير لاين “في السابق كانت البلاد مرتعًا للإرهاب، واليوم لا يزال هناك الكثير من الأشياء في حالة من الفوضى، لكن هناك أيضًا بعض التطورات التي تبعث على الأمل”.