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أوكرانيا تسلم هولندا خمس لوحات فنية سرقت من متحف في 2005

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أوكرانيا تسلم هولندا خمس لوحات فنية سرقت من متحف في 2005 أوكرانيا تسلم هولندا خمس لوحات فنية سرقت من متحف في 2005

حدى خمس لوحات مسروقة اعادتها اوكرانيا إلى هولندا – رويترز

سلمت السلطات الأوكرانية هولندا خمس لوحات فنية ثمينة سرقت من متحف هولندي في عام 2005 وعثر عليها في أوكرانيا هذا العام.

وبحسب “رويترز” فأن الوحات ضمن مجموعة من 24 لوحة قدرت قيمتها بعشرة ملايين يورو عند فقدها في 2005. وقيل في ديسمبر كانون الأول إنه تم العثور عليها في منزل بمنطقة يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا.

ويعود تاريخ اللوحات إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر وستعاد إلى متحف “وستفريز” بمدينة هورن شمالي العاصمة الهولندية أمستردام بعدما سرقها لصوص اختبأوا في المتحف قبل إغلاقه وعطلوا نظام الإنذار قبل أن يفروا بالأعمال الفنية الثمينة.

وقال أد جيردينك مدير متحف وستفريز خلال مراسم التسليم في السفارة الهولندية بكييف “أتوق لرؤية هذه القطع الفنية الجميلة في مكانها الأصلي… سنشعر كما لو أن أبناءنا المفقودين قد عادوا إلينا أخيرا.”

وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان “لم يتضح بعد مكان باقي اللوحات وكم من الوقت سيستغرقه العثور عليها.”

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