زيارة السيسي لأمريكا ومشروع المثلث الذهبي بالصعيد يتصدران عناوين صحف السبت

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت الشأنين المحلي والخارجي خاصة تسلم مصر حاملة الطائرات ميتسرال “أنور السادات” ودخولها الخدمة بالقوات البحرية.

الأهرام:

> وقالت صحيفة «الأهرام»، إنه في مشهد تاريخي رفع الفريق أسامة ربيع قائد القوات البحرية، صباح أمس، العلم المصري على حاملة طائرات الهليكوبتر “أنور السادات” إيذانا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية، بحضور قائد القوات البحرية الفرنسية كريستوف براذوك والعميد طيار أيمن المقدم ملحق الدفاع المصري بفرنسا والعقيد خالد العسكري نائب الملحق وهيرفى جييو رئيس شركة المقاولات البحرية الفرنسية “دى سى ان آس”، ولوران كاستان رئيس شركة “آس تى اكس فرانس” لصناعة السفن.

وأضافت أنه في بداية الاحتفال قام الفريق أسامة ربيع باستعراض حرس الشرف الفرنسي الذي اصطف أمام الحاملة لتحيته لدى وصوله ثم عزف السلامين الجمهوريين المصري والفرنسي بحضور وفدي البلدين.

ونقلت الصحيفة عن الفريق أسامة ربيع قوله، في الكلمة التي ألقاها خلال المراسم الرسمية لتسلم الحاملة من طراز “ميسترال” بمرفأ “سان لازير” بغرب فرنسا: إن الأخطار المختلفة في منطقة الشرق الأوسط استوجبت امتلاك مصر القدرات اللازمة لحماية مواردها وأمنها القومي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ اليوم زيارته لنيويورك، للمشاركة في أعمال اجتماعات الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد تحت عنوان “قمة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين والمهاجرين”.

وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية سامح شكري وصف مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام بأنها تكتسب أهمية خاصة على ضوء عضوية مصر في مجلس الأمن على المستوى الرئاسي، مشيرا إلى أن هذه هى المرة الأولى التي يشارك فيها رئيس مصري في قمة مجلس الأمن.

وقال شكري إن الرئيس سيقوم بطرح الرؤية المصرية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الجهود المبذولة لتسوية الأزمات الإقليمية حفاظا على الاستقرار في المنطقة، فضلا عن تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أكد أن اجتماع مجلس المحافظين غدا بتشكيله الجديد سيشهد تكليفات بضرورة العمل على حل مشكلات القمامة وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم والنزول للشارع للوقوف على المشكلات على الأرض وضبط الأسعار في الأسواق .. وشدد على أن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ستكون على رأس جدول أعمال الاجتماع.

أخبار اليوم:

> ومن جانبها، قالت صحيفة «أخبار اليوم» إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدشن مشروع تنمية المثلث الذهبي في صعيد مصر قبل نهاية العام الحالي.

ونقلت عن مصدر مسئول بمجلس الوزراء قوله : إن هذا المشروع القومي العملاق يعتبر بمثابة شريان جديد لتنمية الصعيد من خلال إقامة مشروعات صناعية وتعدينية وزراعية وسياحية وتجارية، موضحًا أن شركة «دي ابلونيا» الإيطالية أوشكت على الانتهاء من إعداد الدراسة والمخطط العام للمشروع بمدن سفاجا والقصير وقنا على مساحة 840 ألف فدان ما بين قنا من الجهة الغربية والبحر الأحمر من الجهة الشرقية وسفاجا شمالا والقصير جنوبا.

وأكد المصدر أن المشروع يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات خاصة في مجال التعدين نظرا لأن المنطقة تتوافر بها العديد من الثروات الطبيعية مثل الفوسفات والجبس والحجر الجيري والخامات المعدنية كالذهب والحديد والكروم.

وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية سامح شكري وصف مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام بأنها تكتسب أهمية خاصة على ضوء عضوية مصر في مجلس الأمن على المستوى الرئاسي، مشيرا إلى أن هذه هى المرة الأولى التي يشارك فيها رئيس مصري في قمة مجلس الأمن.

وقال شكري إن الرئيس سيقوم بطرح الرؤية المصرية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الجهود المبذولة لتسوية الأزمات الإقليمية حفاظا على الاستقرار في المنطقة، فضلا عن تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر.

وأضاف أن الرئيس السيسي سوف يشارك في قمة مجلس الأمن حول التطورات في الشرق الأوسط التي ستولي اهتماما خاصا بكل من سوريا وليبيا، مؤكدًا حرص مصر على وحدة الأراضي السورية ودعم كل الجهود للتوصل لتسوية سلمية للأزمة السورية.

وأضافت الصحيفة أن رحلات عودة حجاج الجمعيات الأهلية تنطلق اليوم من مطار جدة وتتضمن 455 حاجا من محافظتي بورسعيد والمنوفية على أن تتوالى عودة الحجاج حتى 30 سبتمبر الحالي، وشددت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي على مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية بضرورة تسهيل إجراءات الحجاج من خلال وجود لجنتي مطار جدة والمدينة المنورة وتذليل أي عقبات تواجههم حتى يعودوا لأرض الوطن.

وقال محمد عثمان رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية إنه عقد اجتماعا موسعا وأعضاء البعثة لبحث الترتيبات النهائية لبدء مغادرة الحجيج حيث تم تفعيل عمل لجان مطاري جدة والمدينة ودعمها بأعضاء البعثة للتيسير على الحجيج خاصة كبار السن والمرضى.

الجمهورية

وبدورها، قالت صحيفة «الجمهورية» إن السفير الدكتور منير زهران مندوب مصر الأسبق لدى الأمم المتحدة أكد أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الدورة ال 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة مهمة جدا.

وقال السفير زهران في تصريحات خاصة لـ”الجمهورية” إن دورة الجمعية العامة تعقد في الأسبوع الثالث من كل شهر سبتمبر في العام وتشمل الشق رفيع المستوى والذي يكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية بالنسبة للدول التي لا يمثلها رئيس دولة.

وأضاف أنه بالإضافة إلى الشق رفيع المستوي هذا العام فهناك اجتماع مجلس الأمن على مستوى القمة لبحث مشاكل الشرق الأوسط وبصفة خاصة موضوع سوريا وليبيا. وأنه باعتبار مصر عضوا غير دائم في مجلس الأمن وهذا أول عام لها في هذه الولاية والتي تستغرق عامين فالرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يشارك فيها وهذه مهمة لأنها لأول مرة يشارك رئيس مصري في قمة مجلس الأمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعلن استعداد الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة لافتتاح عدد من المشروعات قريبا في قطاعات الطرق والإسكان والخدمات في 12 محافظة بتكلفة إجمالية 3.2 مليار جنيه وذلك في إطار توفير الخدمات المختلفة للمواطنين وحل العديد من المشاكل في هذه المحافظات.

وقال اللواء محمد ناصر رئيس الجهاز المركزي للتعمير إن مشروعات الطرق التي من المقرر افتتاحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة هى طريق بني مزار – الباويطي بطول 196 كم مزدوج والذي يقع داخل نطاق محافظتي المنيا – الوادي الجديد بتكلفة استثمارية 875 مليون جنيه وذلك بعد تشغيله تجريبيا منذ فترة وهو ضمن المشروع القومي للطرق حيث يتم افتتاحه رسميا.

> ونقلت الصحيفة عن عمرو الجارحي وزير المالية قوله إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي أقره مجلس النواب مؤخرا يسمح بالتصالح في المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل وباقي القوانين الضريبية الأخرى.

وقال إن القانون سيستمر سريانه لمدة عام واحد من تاريخ إصداره والعمل به طبقا للمادة الثامنة من القانون ووفقا للمادة الثانية من القانون تتولى نظر التصالح في هذه المنازعات عدة لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه يرأس كل لجنة أحد المختصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب وعضوية مستشار بإحدى الهيئات القضائية وعضو من مصلحة الضرائب ويجوز للجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه.

الشأن الدولي:

وفي الشأن الدولي، قالت صحيفة الجمهورية إن 3 فلسطينيين استشهدوا أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حادثين منفصلين بالقدس المحتلة والضفة الغربية.

وقالت مصادر إعلامية فلسطينية إن فلسطينيين اثنين «رجل وامرأة» قتلا برصاص القوات الإسرائيلية التي أطلقت النار على مركبتهما في مدخل مستوطنة كريات أربع بالقرب من الخليل.

وقالت الصحيفة إن طائرات دول التحالف العربي قصفت مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح في العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت قاعدة الديلمي الجوية المجاورة لمطار صنعاء ومحيط المطار ومعسكر الخرافي للحرس الجمهوري شرق العاصمة وسمع دوي 4 انفجارات قوية في شمال وشرق العاصمة.

وقالت صحيفة «الأهرام» إن المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون استأنفت حملتها الانتخابية بعد أن حصلت على فترة راحة لمدة ثلاثة أيام لإصابتها بالتهاب رئوي. وبدت كلينتون – ٦٨ عاما – في حالة صحية جيدة خلال زيارة للجزء المخصص للصحفيين بطائرتها خلال التوجه إلى جرينسبورو فى نورث كارولاينا لحضور مؤتمر انتخابي سعت من خلاله لإعادة تركيز حملتها على معاناة الطبقة العاملة.

وقالت كلينتون للصحفيين عن مرضها “من وجهة نظري.. اعتقدت بأنني سأكون بخير، وأنه ليس هناك ما يدعو لإثارة جلبة حول الأمر”.

وأضافت الصحيفة أن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، أعلن أن اتفاق “الهدنة” المعلن بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في سوريا لم يتطرق إلى مصير الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن موسكو ما زالت تنتظر من واشنطن الضغط على فصائل المعارضة المسلحة من أجل الالتزام بالات

أ ش أ