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4 نصائح طبية للحصول على بشرة نقية خالية من البقع السمراء

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4 نصائح طبية للحصول على بشرة نقية خالية من البقع السمراء 4 نصائح طبية للحصول على بشرة نقية خالية من البقع السمراء

>كتبت رانيا سعد الدين

البشرة ذات اللون الموحد والجلد المشرق أكبر دليل على أن صاحبها يتمتع بثقافة طبيبة جيدة، فهو قادر على تجنب أغلب الأمراض الجلدية ومواجهتها بالحلول المجدية، وحسب موقع "health" فإن هناك بعض الأشخاص تفتقر إلى هذه المهارة ، وتقول "جينين داونى" استشارية الجلدية فى مستشفى " مونتكلير بولاية نيوجرسى" التى أشارت إلى أن 50% من المترددين على عيادات الأمراض الجلدية لا يعرفون بعض الطرق البسيطة للوصول إلى بشرة صحية، ولذلك قدمت 4 نصائح مجربة:

1-   التنظيف اليومى للبشرة يجب أن يكون روتين، فالبشرة لا تجدد الخلايا أو تتغذى إلا فى المساء.

2-   التصبغات السوداء والبقع الداكنة سببها الرئيسى أشعة الشمس فوق البنفسجية التى تحفز الخلايا الصبغية وتنشطها، وعند استخدام نوع جيد من واقى الشمس نتجنب حدوثها وأيضا نقلل من البقع الموجودة .

3-   حدوث بقع الكلف عند النساء بعد فترة الحمل يكون بسبب تقلبات الهرمونات ولا يجب تغطيتها بالكريمات، ولكن علاج خلل الهرمونات والحرص على ترطيب البشرة.

4-   تناول فيتامين "C"  والحرص على إدخال الفواكة والخضراوات التى تحتوى عليه فهو قادر على تعديل البشرة بشكل كبير. 


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