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عمليات القاهرة: السيطرة على حريق 10 عشش بسوق التونسى دون إصابات

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عمليات القاهرة: السيطرة على حريق 10 عشش بسوق التونسى دون إصابات عمليات القاهرة: السيطرة على حريق 10 عشش بسوق التونسى دون إصابات

>كتب ماجد تمراز

قالت غرفة العمليات المركزية والمتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، إن حريقا نشب اليوم السبت، فى العشش المتواجدة، أسفل كوبرى "التونسى" بحى الخليفة، بجوار المجزر الآلى.

 

وأضاف مسئول بغرفة العمليات المركزية والمتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة فى تصريحات لليوم السابع، أن الحريق نتج عنه احتراق 10 عشش بمحتوياتها، قبل السيطرة عليه وإطفاؤه، وتجرى الآن عمليات التبريد ، بعد انتقال اللواء مدحت عبداللطيف رئيس حى الخليفة إلى موقع الحريق لمتابعة عملية التبريد.

 

يذكر أن أجهزة محافظة القاهرة، قامت أكثر من مرة بإزالة إشغالات هذه العشش،إلا أن أصحابها عادوا مرة أخرى.


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