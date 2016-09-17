أحفادك يا (زا- رع ) | بقلم د. محمد نوفل

زا – رع شخصية فرعونية وهمية ، تصورت أنني أجري معها حوارًا حول أحوال الزراعة المصرية، لمعرفة رأي و رؤية هذه الشخصية بخصوص بعض القضايا التي تواجه

> الزراعة حاليًا، حيث دار الحوار بيننا علي النحو التالي :

بصفتك يا زا- رع كبير الزراعة ، كيف تم اختيارك لهذا المنصب الهام ؟؟

زا- رع : تم انتخابي من بين عدد من المرشحين ممن تتوافر فيهم الشروط من حيث الكفاءة والخبرة العالية، حيث يقوم مجلس كهنة الزراعة بفحص السيرة الذاتية لكل مرشح بأمانة تامة ويتم اختيار الأفضل من حيث الكفاءة المطلقة وبعد انتخابي قمت بأداء القسم الفرعوني وهو : ” أقسم بأن لا ألوث نهر النيل ”

ماذا يعني اسمك زا- رع ؟؟

> يعني أنني الراعي الأول والمسئول عن كل ما يتعلق بالزراعة وطبعًا اختيار قيادات الزراعة الأكفاء حقًا بعيدًا عن الواسطة والمحسوبية، له أكبر الأثر في إحداث التنمية الزراعية المستدامة التي جعلتنا أقوي اقتصاد وحضارة في الدنيا

كيف كنتم يا زا – رع أقوي حضارة زراعية في العالم ؟؟

> زا – رع: في مجال الثروة السمكية، كان لدينا أقوي أسطول صيد بحري ونيلي وكنا نقوم بتصنيع الأسماك بتجفيفها وتمليحها وتصديرها لمعظم دول العالم، فكانت صناعة الأسماك تدر علينا دخلًا عظيمًا ….أما أنتم أيها الأحفاد فبالرغم من أن لديكم شواطئ يبلغ طولها نحو 2450 كيلومترًا بالإضافة إلي بحيرة السد العالي وبحيرات كثيرة آخري، إلا أنكم أصبحتم في ذيل الدول المنتجة للأسماك، فأنظر يا حفيدي العزيز الي دولة المغرب التي تصدر أسماك بنحو 3 مليار دولار سنويًا.

فعليكم أيها الأحفاد الاهتمام بالثروة السمكية وإعتبارها مصدرًا أساسيًا للدخل القومي، وعلي المسئولين عن التعاون الدولي النظر إلي هذا الأمر الهام بدلًا من الصوب الزراعية..وعليكم أيها الأحفاد الأعزاء أن تبدأوا بالإصلاح الإداري، بأن تحذوا حذو المغرب في تعيين وزير تحت مسمي “وزير الصيد البحري” حيث أن وزير الصيد البحري المغربي يرفع شعار “البحر مستقبل الإنسان ” …..فأنتم أيها الأحفاد ليس لديكم فقط 2450 كيلومتر شواطئ بل لديكم بحيرة السد العالي والنيل، وأنا حزين لإنتشار التماسيح في بحيرة السد العالي بصورة غير طبيعية والتي تلتهم أعدادًا ضخمة من الأسماك، لذلك يجب مراجعة إتفاقية السايتس الخاصة بالإتجار في الأنواع المعرضة لخطر الإنقراض، والسماح بتصدير أعداد كبيرة من هذه التماسيح كمصدر إضافي للدخل القومي .

ماهي رؤيتكم يا زا – رع للنهوض بالزراعة المصرية ؟؟

> هب أنني أعطيتك يا حفيدي العزيز قربة مثقوبة بالعديد من الثقوب ، وطلبت منك أن تقوم بنفخها ،فماذا أنت بفاعل ؟ من المؤكد أنك ستقوم أولا بغلق هذه الثقوب التي تمثل الفساد المستشري في قطاعات الوزارة ، فوجود الفساد معارض للنهوض بالزراعة المصرية، وللفساد أشكال عديدة منها : اختيار القيادات يتم عن طريق التكليف المرتبط بالواسطة والمحسوبية وليس بالتعيين عن طريق لجان متخصصة لإختيار الكفاءات الحقيقية التي تنهض فعلآ بالزراعة المصرية، وجود ثلاثة جهات بالوزارة لها نفس الإختصاص ونفس العاملين تقريبآ مما يمثل إهدارًا للمال العام، وجود أعضاء غير متخصصين في بعض اللجان الفنية بهدف التربح ببدل الجلسات مما يعد إهدارًا للمال العام، التراجع في إنتاجية المحاصيل الزراعية مما أدى إلي أنكم وللأسف تستوردون معظم المحاصيل الزراعية بسبب عدم وجود الرؤية الإستراتيجية، بالإضافة إلى القصور في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

> وإنني يا حفيدي العزيز أري ضرورة النظر من خلال المشاركة المجتمعية في إعادة هيكلة القطاع الزراعي ليشمل :

(1)وزارة الصيد البحري والنيلي .

> (2) وزارة الإنتاج الحيواني والداجني .

> (3) وزارة الزراعة وحماية الأراضي .

> وذلك لصعوبة أن يقوم وزير واحد بإدارة تلك القطاعات التي لو أحسن إدارتها بكفاءة لعادت مصر مرة أخري أم الدنيا وكل أمنيتي يا أحفادى أن تكونوا قد الدنيا .