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أمريكا تقترح اطلاق هدنة 72 ساعة في اليمن

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أمريكا تقترح اطلاق هدنة 72 ساعة في اليمن أمريكا تقترح اطلاق هدنة 72 ساعة في اليمن

اشتباكات اليمن – أرشيفية

تقدمت الولايات المتحدة بمقترح لوقف إطلاق النار في اليمن لمدة 72 ساعة، على أن يتم تجديده، وذلك عقب زيارة مسؤول أمريكي بارز إلى سلطنة عمان.

وعلمت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، من مصادر سياسية ودبلوماسية يمنية وأمريكية أن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية توماس شانن، زار سلطنة عمان في اليومين الماضيين وأجرى مباحثات مع وفد الانقلابيين.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة في عددها الصادر اليوم السبت، فإن المباحثات تركزت على النقاط التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

وقال مصدر في السفارة الأميركية باليمن إن “الجديد في الموقف الأمريكي هو الدعوة لوقف إطلاق النار لـ72 ساعة، والولايات المتحدة تحرص على السلام في اليمن وعلى أن تتوصل الأطراف اليمنية لاتفاق سلام ينهي الصراع الدائر”.

وقالت مصادر حوثية مطلعة لصحيفة عينها، إن وفد الإنقلابيين وافق على المقترح الأمريكي ، لكنه يصر على أن تتزامن أي إجراءات تتعلق بالانسحابات من المدن وتسليم الأسلحة، مع إجراءات أخرى كمناقشة مستقبل مؤسسة الرئاسة وموضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية.

كما كشف نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية اللواء ركن ناصر الطاهري، للصحيفة عن ضبط شحنات من الأسلحة متنوعة الاستخدام
> متوسطة وخفيفة”، قادمة من إيران في عدد من المواقع الحدودية، وبعض الجبهات التي سيطر عليها الجيش حديثًا، فيما رصد الجيش عمليات تهريب للمرتزقة من القرن الأفريقي لدعم الحوثيين في المواجهات العسكرية.

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