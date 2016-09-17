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فيديو.. حريق هائل يلتهم كنيسة «سان سبستيان» التاريخية في بيرو

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فيديو.. حريق هائل يلتهم كنيسة «سان سبستيان» التاريخية في بيرو فيديو.. حريق هائل يلتهم كنيسة «سان سبستيان» التاريخية في بيرو

كنيسة سان سبستيان

دمر حريق هائل كنيسة «سان سبستيان» التاريخية بمدينة كوسكو في بيرو، فيما ترجح السلطات أن يكون الحريق ناجما عن ماس كهربائى.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، اليوم السبت، أن عملية الإطفاء استغرقت وقتا طويلا نظرا إلى أن صنابير المياه فى المنطقة لم تكن تعمل واستغرق إصلاحها نحو ساعتين.

وأشارت «بي بي سي» إلى أن المبنى ما يزال قائما ولكن معظم الزخارف الداخلية للكنيسة قد دمرت، فيما كانت الكنيسة قد تعرضت لأعمال ترميم واسعة النطاق بين عامي 2008 و2013.

وتضم الكنيسة التاريخية أكثر من 135 قطعة أثرية نادرة، من بينها لوحات فنية لكبار الفنانين.

ومن المعروف أن كنيسة “سان سبستيان” واحدة من أهم مناطق الجذب السياحى فى بيرو وفى منطقة أمريكا الجنوبية.

أ ش أ

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