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مقتل فلسطيني إثر طعنه جنديًا إسرائيليًا في الخليل

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مقتل فلسطيني إثر طعنه جنديًا إسرائيليًا في الخليل مقتل فلسطيني إثر طعنه جنديًا إسرائيليًا في الخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلي – أرشيفية

قال الجيش الاسرائيلي، إن فلسطينيا قام بطعن جندي إسرائيلي، اليوم السبت، عند نقطة مراقبة بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتل.

وأضاف، في بيان، أن الجنود الإسرائيليين قتلوا الفلسطيني، في رابع هجوم من نوعه، خلال 24 ساعة، وفق ما نقلت فرانس برس.

وأشار إلى المهاجم سحب سكينا خلال تدقيق أمني روتيني في تل الرميدة، ضاحية الخليل، وتسبب بجرح الجندي.

وذكر البيان أن القوات المتمركزة في المكان أطلقت النار على المهاجم مما أدى إلى مقتله.

وقتل أكثر من 200 فلسطيني منذ توتر الأوضاع، في أكتوبر الماضي، وتنفيذ شبان فلسطينيين عمليات طعن، كما سقط عشرات القتلى من الجانب الإسرائيلي.

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