رئيس حكومة الوفاق الليبية يغادر القاهرة بعد بحث آخر التطورات

غادر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، عائدًا على رأس وفد بطائرة خاصة إلى طرابلس، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين بحث خلالها آخر التطورات في ليبيا.

وقالت مصادر مطلعة “التقى رئيس الحكومة الليبية خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات المصرية والليبية المقيمة في مصر، حيث بحث آخر التطورات في الأراضي الليبية خاصة بعد سيطرة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على منطقة الهلال النفطي الليبي”، حسبما ذكرت وكالة الانباء الألمانية.

يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا مارتن كوبلر، كان وصل إلى القاهرة أمس الجمعة لبحث آخر التطورات الليبية.