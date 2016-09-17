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رئيس حكومة الوفاق الليبية يغادر القاهرة بعد بحث آخر التطورات

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رئيس حكومة الوفاق الليبية يغادر القاهرة بعد بحث آخر التطورات رئيس حكومة الوفاق الليبية يغادر القاهرة بعد بحث آخر التطورات

رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج

غادر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، عائدًا على رأس وفد بطائرة خاصة إلى طرابلس، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين بحث خلالها آخر التطورات في ليبيا.

وقالت مصادر مطلعة “التقى رئيس الليبية خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات المصرية والليبية المقيمة في ، حيث بحث آخر التطورات في الأراضي الليبية خاصة بعد سيطرة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على منطقة الهلال النفطي الليبي”، حسبما ذكرت وكالة الانباء الألمانية.

يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا مارتن كوبلر، كان وصل إلى القاهرة أمس الجمعة لبحث آخر التطورات الليبية.

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