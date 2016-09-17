الانتهاء من مشروع بيت ثقافة باريس بالوادى الجديد بتكلفة 10 مليون جنيه.. ديسمبر

مراسل«ONA»:

أكد صلاح حسان، مديرعام فرع الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، أنه سيتم الإنتهاء من مشروع إقامة بيت ثقافة واحة باريس، خلال شهر ديسمبر المقبل، ليدخل البيت الخدمة مباشرة عقب إفتتاح محافظ الإقليم اللواء محمود عشماوي للمشروع .

وقال حسان في تصريح صحفي، إن المشروع يتضمن إقامة بيت ثقافة على مساحة1000 متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه، حيث يتم إقامة الموقع بشكل حضاري ويضم قاعات متعددة الأنشطة حديقة للأطفال وصالات حاسب آلي وقاعات للاطلاع ومكتبة ثقافية.

وأضاف، أن الوزارة تنفذ عدة مشروعات بالمحافظة خلال الفترة الحالية علي رأسها تطوير سينما هيبس بالخارجة وموط بالداخلة .