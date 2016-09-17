تسكين القرية الرابعة لـ144 منتفع وخريج بباريس في الوادى الجديد‎

صرح عادل عباس رئيس مركز ومدينة باريس، اليوم السبت، أن رئاسة مجلس المدينة تستعد لتسكين القرية الرابعة بمنطقة الشب الحدودية جنوب الواحة خلال شهر ديسمبر، وسيتم تسليم المنازل وقطع الأراضي بسماحة 7 فدان لكل منتفع، بإجمالي 144 منتفع وخريج لتعمير المنطقة واستصلاح المساحات المخصصة لكل شاب.

وأكد “عباس” أن القرية مكونة من 152 منزل تم تخصيص 8 منازل للخدمات الإدارية كرئاسة القرية والسنترال والبريد والوحدة الصحية، مشيرًا إلى أنه

> تم تجهيز وتسكين القرية الأولى بمنطقة الشب، وسيتم توطين الأهالي خلال الأسبوع المقبل بإجمالي 129 منزل للخرجين والمنتفعين .

وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت عن مشروع تسكين 4 قري جديدة بمنطقة الشب جنوب واحة باريس لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة على الحدود المصرية

> بالقرب من شمال السودان.