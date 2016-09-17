محافظ الفيوم يُغلق 40 مركزًا للدروس الخصوصية

قال الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، إنه عمل خلال الأيام الماضية منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي، على دراسة كافة المشكلات والأوضاع بالمحافظة.

وأضاف سامي، في تصريحات صحفية، أنه اتخذ مجموعة من القرارات التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطن الفيومي وتؤثر بشكل مباشر على معيشته، ومن أهم قراراته حصر جميع مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظة وعددها 40 مركزًا على مستوى المحافظة وسيتم غلقها وتوفير بدائل بكل مدرسة.

وأكد محافظ الفيوم أن البديل سيكون عبارة عن مجموعات تقوية في الفترة المسائية بأقرب مدرسة من مركز الدروس الخصوصية، الذي تم إغلاقه للتيسير على أولياء الأمور والطلاب.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيجتمع بممثلين عن أولياء الأمور والمدرسين، وسيتم وضع الرؤية البديلة التى ترضيهم وترضي التلاميذ، وتحل أزمة انتشار مراكز الدروس الخصوصية التى تستنزف أولياء الأمور.