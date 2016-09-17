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«بعثة الحج»: اليوم .. بدء تفويج حجاج القرعة من مكة إلى المدينة

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«بعثة الحج»: اليوم .. بدء تفويج حجاج القرعة من مكة إلى المدينة «بعثة الحج»: اليوم .. بدء تفويج حجاج القرعة من مكة إلى المدينة

ارشيفية

 

أعلن اللواء سيد ماهر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، بدء تفويج حجاج القرعة الذين وصلوا الأراضى المقدسة عبر مطار جدة، إلى المدينة المنورة اعتبارًا من صباح اليوم السبت؛ لقضاء 5 أيام بجوار الرسول الكريم.

وأضاف اللواء ماهر، فى تصريحات صحفية، أنه تم التعاقد مع شركة “مكة”، التى تعد من أكبر شركات النقل بالمملكة العربية ؛ لتوفير حافلات حديثة مكيفة، ومجهزة على أعلى مستوى، لتفويج الحجاج من مكة المكرمة الى المدينة المنورة، بالإضافة إلى الاتفاق لأول مرة مع شركة لشحن حقائب الحجاج.
> وأشار إلى أن، بعثة حج القرعة نجحت هذا العام فى حجز 90% من فنادق الحجاج بالمدينة المنورة، بالمنطقة الشمالية المطلة على المسجد النبوى الشريف، فيما لا تبعد باقى الفنادق عن الحرم بأكثر من 200 متر.

وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، أنه بمجرد وصول الحاج إلى مقر إقامته بالمدينة المنورة، سيقوم باستلام “وجبة المدينة” التى تم استحداثها هذا العام لأول مرة، و5 زجاجات مياه معدنية من أفضل الأنواع لاستخدامها خلال فترة إقامته بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم على مدى 5 أيام.

وأضاف، أن أول فوج سيغادر المدينة المنورة لأرض الوطن يوم 23 سبتمبر الجارى، بينما سيغادر آخر فوج 2 أكتوبر المقبل، فيما سيغادر أول فوج مكة المكرمة باتجاه القاهرة يوم 19 سبتمبر الجارى، وآخر فوج فى 28 سبتمبر الجارى.

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