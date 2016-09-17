القنصلية المصرية بميلانو تقدم العزاء لأسرة مصري توفي دهسًا بإيطاليا

أكد أحمد شاهين القنصل العام المصري في ميلانو أنه تم إيفاد بعثة من القنصلية لمدينة «PLACENZA»، لمقابلة أسرة المواطن عبد السلام السيد أحمد المنجي، المتوفي دهسًا، وذلك لتقديم واجب العزاء والإطلاع على وقائع وملابسات الحادث وتوفير مختلف أوجه المساعدة حيال هذه القضية.

وأضاف القنصل العام أن البعثة القنصلية قابلت كبار المسئولين بجهات الأمن العام بمدينة «PLACENZA»، وعقدت جلسات مكثفة للإطلاع على سير التحقيقات، مشيرًا إلى أن الجانب الإيطالي أبدى استجابة كاملة في هذا السياق.

وأوضح أن النيابة الإيطالية مستمرة في تحقيقاتها بعد أن استمعت إلى أقوال الشهود من الجانب المصري والجانب الإيطالي، وأنها تقوم حاليًا بتفريغ محتوى الكاميرات التي سجلت جانبًا من وقائع الحادث.

وأشار شاهين إلى أنه على تواصل دائم ومستمر مع أسرة المتوفي والبعثة القنصلية المتواجدة في مدينة «PLACENZA» تأكيدًا على التزام القنصلية والخارجية المصرية بالوقوف بجانب أسرة المتوفى، مؤكدًا اعتزام القنصلية أيضًا تقديم الدعم الكامل خلال مراحل التقاضي المختلفة سواء فيما يتعلق بالشق الجنائي أو الشق المدني، وهو الأمر الذي كان محل تقدير من جانب أسرة المتوفي.