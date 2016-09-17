كوريا الجنوبية ترسل بعثة دبلوماسية رسمية لأربيل

>سول (أ ش أ)
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت إقامة بعثة دبلوماسية رسمية لها فى مدينة أربيل شمال العراق، وهى خطوة قال مسؤولون فى سول إنها تستهدف تعزيز العلاقات مع المنطقة الكردية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لرجال الأعمال والرعايا الكورييين الجنوبيين هناك .
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مسئولين فى وزارة الخارجية أن سول نقحت القواعد ذات الصلة يوم 22 أغسطس الماضى لرفع مستوى مكتب اتصال فى المدينة إلى وضع قنصلية.
كانت سول قد أقامت مكتب اتصال فى أربيل فى أكتوبر 2014 لدعم الكوريين الجنوبيين الذين يعيشون فى المدينة.
وسوف تكون القنصلية الجديدة، الملحقة بسفارة كوريا الجنوبية فى العراق، مسئولة عن أربيل، دهوك، السليمانية وحلبجة، وهى المناطق الأربع الخاضعة لسيطرة "حكومة كردستان الإقليمية".
ويقول المراقبون أن البعثة الجديدة سوف تساعد فى تعزيز الخدمات الدبلوماسية المقدمة لحوالى 100 من الكوريين الجنوبيين فى المنطقة الكردية.
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