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كوريا الجنوبية ترسل بعثة دبلوماسية رسمية لأربيل

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كوريا الجنوبية ترسل بعثة دبلوماسية رسمية لأربيل كوريا الجنوبية ترسل بعثة دبلوماسية رسمية لأربيل

>سول (أ ش أ)

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت إقامة بعثة ‏دبلوماسية رسمية لها فى مدينة أربيل شمال العراق، وهى خطوة قال مسؤولون فى سول ‏إنها تستهدف تعزيز العلاقات مع المنطقة الكردية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لرجال الأعمال والرعايا الكورييين الجنوبيين هناك .‏

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مسئولين فى وزارة الخارجية أن ‏سول نقحت القواعد ذات الصلة يوم 22 أغسطس الماضى لرفع مستوى مكتب اتصال ‏فى المدينة إلى وضع قنصلية.

كانت سول قد أقامت مكتب اتصال فى أربيل فى أكتوبر 2014 لدعم الكوريين ‏الجنوبيين الذين يعيشون فى المدينة.

وسوف تكون القنصلية الجديدة، الملحقة بسفارة كوريا الجنوبية فى العراق، مسئولة ‏عن أربيل، دهوك، السليمانية وحلبجة، وهى المناطق الأربع الخاضعة لسيطرة ‏‏"حكومة كردستان الإقليمية".

ويقول المراقبون أن البعثة الجديدة سوف تساعد فى تعزيز الخدمات الدبلوماسية ‏المقدمة لحوالى 100 من الكوريين الجنوبيين فى المنطقة الكردية.


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