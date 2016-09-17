كوريا الجنوبية ترسل بعثة دبلوماسية رسمية لأربيل

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت إقامة بعثة ‏دبلوماسية رسمية لها فى مدينة أربيل شمال العراق، وهى خطوة قال مسؤولون فى سول ‏إنها تستهدف تعزيز العلاقات مع المنطقة الكردية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لرجال الأعمال والرعايا الكورييين الجنوبيين هناك .‏

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مسئولين فى وزارة الخارجية أن ‏سول نقحت القواعد ذات الصلة يوم 22 أغسطس الماضى لرفع مستوى مكتب اتصال ‏فى المدينة إلى وضع قنصلية‎.‎

كانت سول قد أقامت مكتب اتصال فى أربيل فى أكتوبر 2014 لدعم الكوريين ‏الجنوبيين الذين يعيشون فى المدينة‎.‎

وسوف تكون القنصلية الجديدة، الملحقة بسفارة كوريا الجنوبية فى العراق، مسئولة ‏عن أربيل، دهوك، السليمانية وحلبجة، وهى المناطق الأربع الخاضعة لسيطرة ‏‏"حكومة كردستان الإقليمية‎".

ويقول المراقبون أن البعثة الجديدة سوف تساعد فى تعزيز الخدمات الدبلوماسية ‏المقدمة لحوالى 100 من الكوريين الجنوبيين فى المنطقة الكردية‎.‎