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مصادر سورية: القوات الأمريكية تنشر 3 نقاط عسكرية شمال مدينة الرقة

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مصادر سورية: القوات الأمريكية تنشر 3 نقاط عسكرية شمال مدينة الرقة مصادر سورية: القوات الأمريكية تنشر 3 نقاط عسكرية شمال مدينة الرقة

>دمشق (أ ش أ)

نشرت القوات الأمريكية ثلاث نقاط عسكرية فى مدينة تل أبيض شمال مدينة الرقة ورفعت الأعلام الأمريكية ونشرت جنودا لها هناك، وفقا لمصادر سورية.

وقالت لجان التنسيق المحلية فى الرقة فى تصريحات أوردتها قناة " العربية الاخبارية "اليوم السبت أن النقاط الثلاث توزعت على البوابة الحدودية مع تركيا ومبنى البريد فى حى الإسكان، بالإضافة إلى نقطة فى قرية منـبطح شرقى مدينة تل أبيض .

وأضافت أن نحو 100 جندى أمريكى، بينهم 20 ضابطا وخمسة مترجمين دخلوا مدينة تل أبيض قادمين من مدينة منبج فى ريف حلب وبلدة رميلان فى الحسكة.


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